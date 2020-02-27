Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten sığınmacılara: Gelmeyin, insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkeye gelmek için hayatlarını riske atan sığınmacılara seslenerek "Yunanistan'da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ile birlikte yaptığı ortak açıklamada Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına giden sığınmacı sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Yunanistan'da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin" ifadelerini kullandı.

"Ülkeye gelmek için insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık" diyen Miçotakis, Yunan kamu televizyonu ERT'ye verdiği demeçte, insan kaçakçılarının Yunan adaları üzerinden ana karaya, dolayısıyla Avrupa'ya ulaştırma vaadinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Adalarda yeni sığınmacı kampları yaptırılıyor

Yunanistan'da geçen yıl yapılan erken seçimlerle iktidara gelen Miçotakis hükümeti, bu senenin başından itibaren ülkedeki iltica yasalarını sertleştirdi ve ana karaya geçişleri engellemek amacıyla Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında da yeni sığınmacı kampları yaptırıyor. Kampların tamamlanmasından sonra buraya yerleştirilecek sığınmacıların, resmi makamların izni olmadan kamplardan ayrılması yasaklanacak. Buna paralel olarak iltica başvurularının da daha hızlı değerlendirileceği açıklandı.