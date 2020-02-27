Almanya'da Sol Parti'den Süleymani suikastıyla ilgili Merkel'e suç duyurusu

ABD'nin Süleymani suikastını Almanya'daki Ramstein üssünden yönlendirdiğini söyleyen Sol Parti milletvekilleri, suikasta yardım ve yataklık etmekten Merkel ile bakanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastla ilgili Almanya'da Sol Parti milletvekilleri Başbakan Angela Merkel ile bakanları hakkında suç duyurusu yaptı.

Sol Parti'den 8 milletvekili Merkel ile bakanlarına yönelik suç duyurusunu ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssüne dayandırdı. Ramstein'daki uydu röle istasyonunun, ABD'nin Afrika ve Ortadoğu semalarında kol gezen insansız hava araçlarını (İHA) yönlendirdiği sanılıyor.

Sol Parti milletvekili Alexander Neu, "Süleymani'yi öldüren İHA saldırısının kontrol sinyalleri sadece ve sadece ABD'nin Alman topraklarındaki hava üssü Ramstein'da bulunan uydu röle istasyonundan gönderilmiş olabilir" dedi.

Neu'un kişisel websitesinde kopyasını yayımladığı suç duyurusu, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Merkel, Sosyal Demokrat Partili (SPD'li) Heiko Maas, CDU'lu Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU'nun kardeş partisi CSU'lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve federal hükümetin diğer bakanlarını hedef alıyor.

Sol Parti, Merkel'i, Alman topraklarının kullanıldığını görmezden gelme yoluyla Süleymani suikastına yardım ve yataklık etmekle suçluyor.

Neu "Federal hükümetin ABD'nin yasadışı İHA savaşına imkan sunmak ve detsek vermek yoluyla uluslararası hukuku çiğnemesini kabullenmeye devam edemeyiz" dedi.

ABD'nin İHA saldırılarında akrabalarını kaybetmiş 3 Yemenlinin başvurusu üzerine geçen yıl Almanya'da bir mahkeme, ABD'nin Ramstein'da yürüttüğü operasyonlarda uluslararası hukuka saygı göstermesinin Alman hükümeti tarafından garantiye alınması gerektiğine hükmetmişti.

Yargıçlar, en azından kısmen uluslararası hukuku ihlal eden Yemen'deki İHA saldırıları için Ramstein'ı kullandığını gösteren net olgusal kanıt bulunduğunu belirtmişti.