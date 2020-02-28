Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ülkeye yasa dışı girişlere izin verilmeyecek, sınır güvenliğimizi artırıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıdan sonra sınırlarda hareketlilik başladı. Bir çok göçmenin kara ve deniz yollarından Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye sınırında ciddi sayıda göçmen ve mülteci toplandığını belirterek konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Miçotakis, Twitter hesabından "Açık olayım: Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek" mesajını paylaştı.

'Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanamayız'

Sınır güvenliğini artırdıklarını da belirten Miçotakis, Suriye'de yaşanan 'trajik olaylarda' sorumluluklarının olmadığını belirterek "Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanamayız. Durumu Avrupa Birliği'ne de bildirdim" dedi.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

​Sabah saatlerinde göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın kapandığı belirtilmişti.