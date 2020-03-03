Yunan sınırına çıkarma yapan AB yetkilileri: Avrupa'nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak

Suriye'deki İdlib krizine koşut Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla göçmenlerin Yunanistan sınırına yığılması karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) yetkili isimleri Yunanistan'a dayanışma ziyareti düzenledi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırını Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile birlikte turlayan AB yetkilileri, Kestanelik köyünde hep birlikte basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunan hükümetinin sınırlarını koruma çabasını desteklediklerini dile getirdi.

Eski Almanya Savunma Bakanı da olan Von der Leyen, "Sınırlarımızdaki durum, sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın bir bütün olarak yönetmesi gereken bir meseledir. Avrupa'nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çizgimizi koruyacağız ve birliğimiz galip gelecek" dedi.

Atina'ya talep ettiği operasyonel desteği sağlayacaklarını söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı, sınırdaki krizle ilgili Yunanistan'a ilk etapta 700 milyon euro mali yardım sözü verdi.

Sınıra çoluk çocuk yığılan kitlelerle ilgili göçmenlerin yalan vaatlerle kandırıldığı değerlendirmesini yapan Von der Leyen, Türkiye'ye atıfla, bir amaca ulaşmak için insanların malzeme olarak kullanılmasını eleştirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Türkiye'ye 2016 yılında AB ile yaptığı sığınmacı geri kabul anlaşmasına saygı gösterme çağrısı yaptı.

Eski Belçika Başbakanı da olan Michel, Avrupa'nın sınırlarını korumasının önemine vurgu yaptı.

Von der Leyen "Yunanistan'ın derdi, Avrupa'nın derdidir", Michel "Yunan sınırı Avrupa sınırıdır" vurgusu yaptı.

Sınırdaki tura ve basın toplantısına Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de katıldı.

Basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis "Erdoğan'ın tehditleri başarısızlığa uğradı" çıkışını yaptı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki göçmen krizinin AB sınırları için asimetrik tehdit oluşturduğunu söyleyen Miçotakis, bu krizin en azından Avrupa'nın sorumluluklarını üstlenmeye başlaması için uyanma alarmı olmasını temenni etti.