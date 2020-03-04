'Fransa’nın kuzeyinde silahlı bir kişi hamile bir kadın ile beş çocuğunu rehin tutuyor'

Fransız BFMTV televizyonu, Fransa’nın kuzeyindeki Troyes kentinde silahlı bir kişinin hamile bir kadını, beş çocuğu ile birlikte rehin tuttuğunu bildirdi.

BFMTV televizyonunun aktardığına göre Fransa’nın kuzeyindeki Troyes kentinde silahlı bir kişi, yerel saatle 14.00’te (TSİ 16.00) hamile bir kadını, beş çocuğu ile birlikte rehin aldı ve hala rehin tutuyor.

Habere göre olayın yaşandığı evin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu, polis yetkilileri saldırganla müzakere ediyor.

ALERTE INFO - Prise d'otages en cours à Troyes, la piste du différend familial privilégiéehttps://t.co/DZi2wuKNuV pic.twitter.com/0drEhKRzih — BFMTV (@BFMTV) March 3, 2020

İlk polis ekibinin eve yaklaştığı zaman adamın ateş açtığı, fakat kimseyi yaralamadığı ifade ediliyor.

France 3 televizyonu ise olayın başlama nedeninin aile içi anlaşmazlık olduğunu, 1986 doğumlu saldırganın psikolojik sıkıntılar çektiğini aktardı.