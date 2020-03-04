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16:33 04 Mart 2020
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    Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılar

    Hollanda hükümeti 'daha fazla sığınmacı' karşılığında Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

    © AA /
    Avrupa
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    Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği'nin AB), "mültecileri geri alması karşılığında Türkiye'ye daha fazla para vermesine" yeşil ışık yaktı.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol, "Türkiye, mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz" dedi.

    Kati Piri
    © AA /
    Eski AP Türkiye raportörü Kati Piri'den AB'ye eleştiri: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

    Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırındaki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar.

    Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yıkında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu. 

    Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı.

    Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.

    Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine" hayır demeyeceklerini söyledi.

    'Tek yönlü bir süreç olamaz'

    Hollandalı bakan yardımcısı, bunun karşılığında Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, tek yönlü bir süreç olamaz" dedi.

    Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı
    © Fotoğraf : Twitter/Seebrücke Berlin
    Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

    Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ve eski Hollanda Dış Ticaret Bakanı Lilianne Ploumen de, Türkiye - Suriye sınırındaki yeni durumu da dikkate alarak Ankara ile acilen yeni anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

    Muhalefetteki İşçi Partisi'ne (PvdA) mensup iki milletvekili, birlikte kaleme aldıkları ortak açıklamada, AB tarafından Ankara'ya, vizesiz seyahat ve savunmasız mültecilerin yeniden yerleştirilmesinden, katılım müzakerelerini hızlandırmaya kadar verilen vaatlerin yerine getirilmediğini vurguladılar.

    Mülteci krizini AB için bir skandal diye değerlendiren Hollandalı parlamenterler, Avrupalı liderleri, "deve kuşu politikası izlemekle" ve Türkiye'ye yeterince mail destekle bulunmamakla suçladılar.

    Piri ve Ploumen, "Bizim açımızdan, Türkiye'de mültecilerin kabulü için mali desteğin sürdürülmesi gerekiyor. Ancak bu, Türkiye'deki insan hakları durumuna yönelik eleştirileri dile getirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye'de insan hakları savunucuları, STK ve gazeteciler için de bir fon olmalı" dedi.

    Türk-Yunan sınırındaki duruma ilişkin gelişmeler, Brüksel'de Çarşamba günü AB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek acil istişare toplantısında ele alınacak.

    Etiketler:
    Türkiye, Para, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Sığınmacı, Hollanda
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