Kayıt
02:29 05 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    IMF'den koronavirüs salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık yardım paketi

    © AA /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103902/97/1039029712_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_ff19fd196ad4062a87d94326e8cc0a70.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003041041534284-imfden-koronavirus-salginiyla-mucadele-icin-50-milyar-dolarlik-yardim-paketi/

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi. 

    IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. 

    Salgının hızla yayıldığını ve küresel bir sorun oluşturduğunu dile getiren Georgieva, "Arz ve talebin önemli unsurlarını etkilediği için bu şokun alışılmadık bir durum olduğunu biliyoruz" dedi.

    Georgieva, hastalık ve ölümlerin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna işaret ederek, virüsü kontrol altına alma çabalarının da hareketliliği sınırladığını, tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve sıkılaşan kredilerle iş yapma maliyetinin yükseldiğini anlattı. 

    'Küresel büyüme geçen yılki seviyenin altına inecek'

    Talebin de yüksek belirsizlik nedeniyle etkilendiği aktaran Georgieva, artan ihtiyati tedbirler, virüsü kontrol altına alma çabaları ve yükselen finansal maliyetlerin harcama kabiliyetini azalttığını ve salgının tüm bu etkilerinin sınırları aştığını ifade etti. 

    Georgieva, küresel finansal sistemin 2008'deki küresel finansal kriz öncesi döneme göre çok daha dirençli ve sağlam olduğunu belirterek, "Küresel büyüme 2020'de geçen yılki seviyelerin altına inecektir ama bunun ne kadar düşeceğini ve etkilerinin ne kadar süreceğini öngörmek zor" dedi. 

    '1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var'

    Arz ve talep şoklarına karşı makro-finansal politika adımlarının gerekli olabileceğini vurgulayan Georgieva, finansal istikrara yönelik risklerin dengelenebilmesi için yeterli likiditeye de ihtiyaç olduğu dile getirdi. 

    Georgieva, "Durum hızla gelişiyor ve şartlar gerektiriyorsa salgına daha güçlü ve koordineli bir yanıt vermeye hazır olmalıyız" diye konuştu. 

    IMF'nin destek talep edebilecek düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için acil durum finansman kaynağı ayırdığını belirten Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz." dedi. 

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass de Dünya Bankası Grubu'nun da Kovid-19 salgınına karşı 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye aldığını hatırlatarak, bankanın gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda salgına karşı hızlı ve esnek yanıtlar vermeye çalıştığını söyledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmacılardan biri atış yaparken
    Rus kadın askerler profesyonelliklerini yarıştırdı
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet