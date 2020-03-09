NATO karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

NATO tarafından yayımlanan açıklamada, Belçika karargahında çalışan bir kişinin koronavirüs testinin pozif çıktığı belirtildi.

İtalya'yı ziyaret ettiği belirtilen çalışanda daha sonra yüksek ateş görüldüğü ve ardından evinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

Durumun hastanın iş arkadaşlarına da bildirildiği ve onların da bir haftadır evden çalıştıkları ifade edildi.

NATO'nun koronavirüse ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği, askeri sağlık personelinin tedbir aldığı ifade edildi.

Birkaç gün önce de NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde koronavirüs tespit edilmişti.

Koronavirüs salgının en ağır vurduğu ülke olan İtalya'da ise dün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükselmişti. Başbakan Giuseppe Conte koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını belirtmişti.