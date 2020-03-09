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20:52 09 Mart 2020
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, Berlin'deki Alman-Yunan Ekonomi Forumu'na katılırken

    Erdoğan'ın AB temasları öncesi, Almanya'dan 'sığınmacıların pazarlık kozu yapılması kabul edilemez' açıklaması

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
    Avrupa
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    Cumhurbaşkanı bugün Brüksel'de NATO ve AB ile temaslarında Türkiye'deki sığınmacılar için Avrupa'ya mali, siyasi ve askeri destek çağrısı yapıyor. Öncesinde Türkiye'ye Merkel, 'kendi sorunlarını sığınmacıların sırtından çözmeye çalışmak', Maas 'sığınmacıları siyasi pazarlık kozu olarak istismar etmek' suçlaması yönelterek "Kabul edilemez" dedi.

    Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde yaşadığı krizi müteakip göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açmasına AB'den tepkiler durulmuyor.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de temaslarda bulunması öncesi, Almanya'nın en üst düzeyinden Türkiye'nin Yunanistan sınırından göçmenlerin geri çekilmesine dair bir dizi açıklama geldi.

    Berlin'de Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in de katıldığı Alman-Yunan Ekonomi Forumu'nda konuşan Başbakan Angela Merkel, 'Türkiye'nin kendi sorunlarını sığınmacıların sırtından çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu' mesajını verdi. 

    'Sığınmacı anlaşmasını yeni aşamaya geçirme çabası'

    2016'da Türkiye ile AB'nin vardığı sığınmacı geri kabul anlaşmasının yeni bir aşamaya geçirilebilmesi için tüm gücüyle çalıştığını söyleyen Merkel, hedeflerini kaçış ve göçün düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve azaltılması olarak sıraladı.

    Türkiye'yi 'kendi sorunlarını sığınmacıların sırtından çözmeye çalışmakla' suçlayan ve bunun 'kabul edilemez olduğunu' vurgulayan şansölye, 'sığınmacıların Türk-Yunan sınırında bir çıkmaz sokağa sürüklendiğini' dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'yi sığınmacı krizini 'AB'ye karşı baskı aracı' olarak kullanmakla suçladı.

    AB'nin sığınmacılara insan yardımlardaki 'mali boşluklar' hakkında konuşmayı reddetmeyeceğini söyleyen Maas"Eğer sığınmacıların hayati ve insani ihtiyaçları varsa, ister Türkiye, ister İdlib, Ürdün veya Lübnan'da olsunlar, bu konuda konuşmaktan asla kaçınmayız" dedi.

    'Güçsüzlerin sırtından pazarlık taktiği'

    "Bu Türkiye’nin anlaşmada kendi payına düşeni yerine getirmesinden de geçiyor" diye ekleyen Alman Dışişleri Bakanı, 'kendilerini çaresiz durumda bulmuş insanların siyasi pazarlık kozu olarak istismar edilmesini de kabul etmeyeceklerini' dile getirdi. 

    "Zaten çaresiz bir durumda olan insanların bir de siyaset tarafından rehine olarak kullanılmasını kabul edemeyiz. Güçsüzlerin sırtından yürütülen pazarlık taktiği, arzulanan sonucu vermeyecektir" vurgusu yapan Maas, AB'den ilave mali yardım çıkmasının Türkiye'nin anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirmesine bağlı olduğunun altını çizdi. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Heiko Maas, Angela Merkel, Almanya, Kiriakos Miçotakis, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, göçmenler, Sığınmacılar, Avrupa, NATO, AB, Türkiye
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