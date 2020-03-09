Fransa Kültür Bakanı Riester koronavirüse yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransız kabinesinden yapılan açıklamada Riester'in durumunun iyi olduğu ve müşahede altına alındığı bilgisi yer aldı.

🔴ALERTE INFO - Le ministre de la Culture Franck Riester testé positif au coronavirus mais "en forme" selon son cabinethttps://t.co/Z5YUcE88DJ pic.twitter.com/EiQ13sJfAg — BFMTV (@BFMTV) March 9, 2020

Riester, geçen hafta parlamentoda koronavirüs vakalarının görülmesiyle ilgili olarak yerel seçimlerdeki adaylığından çekildiğini duyurmuştu.