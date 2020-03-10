Tüm İtalya koronavirüs karantinasında: Hükümet yurttaşın fatura, vergi, mortgage ödemelerini askıya alıyor

Koronavirüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İtalya, 463 ölümün ardından ülke çapında karantina uygulamasına geçerken, bunun ekonomik sonuçlarına karşı önlemler devreye sokuyor.

Salgın öncesi ekonomik durgunluğu girmenin eşiğindeki İtalya'da ülke çapında karantinayı müteakip yurttaşların fatura, mortgage (ipotek) ve vergi ödemelerinin askıya alınacağı açıklandı.

İlkin Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli, bir soru üzerine, bireylerin ve hane halkının mortgage ödemelerinin durdurulduğunu teyit etti.

İtalyan bankacılık lobisi ABI, toplam banka varlıklarının yüze 90'ını temsil eden kreditörlerin hane halklarına ve mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere borç moratoryumu sunacağını duyurdu.

Ardından Sanayi Bakanı Stefano Patuanelli, hükümetin ailelerle şirketlere yardım edebilmek için 10 milyar euroluk önlem paketini onaylayacağını duyurdu.

Patuanelli, ilk etapta hane halkları ve küçük işletmeler üzerindeki baskıyı azaltmak için fatura, vergi, mortgage ödemelerini askıya alacaklarını, ikinci etapta başka adımlar da atacaklarını belirtti.