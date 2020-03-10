Avrupa Komisyonu'ndan koronavirüs kararı: 'Hayalet uçuşlar'a gerek kalmayacak

Avrupa Komisyonu; koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için, havayollarını boş 'hayalet uçuşları' yapmaya zorlayan bazı kuralları askıya almaya karar verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, havacılık sektörünün koronavirüs etkisiyle başa çıkmasına yardımcı olmak için, konuyla ilgili kuralların geçici olarak gevşetileceğini duyurdu.

Leyen, ''Koronavirüs salgınının Avrupa ve uluslararası havacılık sektörü üzerinde ciddi bir etkisi oldu. Durumun her geçen gün kötüleştiği ve hava trafiğinin daha da azalacağı görülüyor. Bu nedenle Komisyon, havalimanı yuvaları (slot) ile ilgili bir mevzuat için çalışıyor. Havayollarının, talepteki düşüş nedeniyle bu yuvalarda uçuş yapmasalar bile havaalanı yuvalarını korumalarını kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.

Yeni mevzuatla birlikte kuralların gevşetilmesinin, 'hayalet uçuşlar'ın sona ermesi anlamına geleceği umuluyor. Havayolları şirketleri, koronavirüs ile birlikte azalan taleplere rağmen, 'slot'ları elde tutabilmek için boş uçuşlar gerçekleştirebiliyordu. Böylelikle şirketlerin,

Mevzuat daha önce de 11 Eylül saldırısı, SARS salgını gibi olayların yaşandığı tarihlerde askıya alınmıştı

Havayolu şirketleri, bir uçuş yılı içerisinde önceden planlanan ve belirlenen uçuşların yüzde 80'ine bağlı kalmazlarsa havaalanındaki 'slot'larını kaybetme riskiyle karşılaşıyorlar.

Virüs salgınının seyahat planlarını engellemesine ve salgını kontrol altına almak için uçuşların toplu olarak iptal edilmesine rağmen şirketler, gelecek yılki iş planını korumak için uçuş yapmak zorunda kalıyorlar.

Uçuşlarla ilgili kurallar, daha önce 11 Eylül saldırıları, SARS salgını ve 2008’in mali krizi sırasında askıya alınmıştı.