Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 6'ya çıktı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkedeki koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 4'ten 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Borisov, yeni tespit edilen vakaların başkent Sofya'da 77 yaşında bir erkek ve 66 yaşındaki eşi olduğunu kaydetti.

Sağlık uzmanları, tespit edilen vakalarla temasta bulunan yaklaşık 89 kişinin sağlık taramasından geçirileceğini duyurdu.

Geçen pazar günü, Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve bir sağlık personeline yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.