Yunanistan plajlarını ve kayak merkezlerini kapatıyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkedeki tüm plajları ve kayak merkezlerini kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yunaistan Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Miçotakis, koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla ülkedeki tüm plajları ve kayak merkezlerini kapatma kararı aldığını ve bu yönde talimat verdiğini belirtti.

“Az önce tüm organize plajları ve kayak merkezlerini kapatma talimatı verdim” ifadelerini paylaşan Miçotakis, ülkedeki durumun ciddi olduğunu ve ‘herkesin sorumluluğunu gerektirdiğini’ vurguladı.

Μόλις έδωσα εντολή να κλείσουν αύριο όλες οι οργανωμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέντρα. Η κατάσταση είναι σοβαρή και απαιτεί υπευθυνότητα από όλους. Αποφεύγουμε τους δημόσιους χώρους με πολύ κόσμο. Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. #μένουμεσπίτι #μένουμε_σπίτι — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2020

Daha önce Yunanistan Olimpiyat Komitesi, geçen perşembe Olympia antik kentinde törenle yakılan olimpiyat meşalesinin salgın tehdidi nedeniyle ülke içinde taşınmasının iptal edildiğini duyurmuştu.