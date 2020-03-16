İsveç, koronavirüsle mücadele için 30 milyar dolarlık bütçe ayırdı

İsveç hükümeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmek için harekete geçti.

İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, bu kapsamda 30 milyar euro ayırdıklarını açıkladı.

Bakan Andersson, "İsveç'in önünde ağır ve stresli bir zaman var. Bu kriz desteği İsveç ekonomisi için eşsiz bir durum oluşturacaktır. İsveç'te amacımız işten çıkartmaları önlemektir. Her türlü desteği hükümet olarak vereceğiz. Gelişmeyi yakından takip ediyor ve bütün senaryolara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirler arasında devletin geçici olarak hastalık izin masraflarını karşılaması da yer alıyor.