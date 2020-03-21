İngiltere'de koronavirüse bağlı 33 yeni ölüm

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'yı hızla etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının İngiltere'deki bilançosu ağırlaşıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, ölü sayısının 177’ye, toplam vaka sayısını 3 bin 983'e yükseldiğini açıkladı. Kurum, koronavirüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunları bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kuzey İrlanda’da yapılan testler sonucu 9 yeni vaka kaydedildi, toplam tespit edilen vaka sayısı 86’ya ulaştı.