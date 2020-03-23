Almanya ekonomisine 750 milyar euroluk yoğun bakım

Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs pandemisinin vurduğu Alman ekonomisini hayatta tutmak için 750 milyar euroluk dev paket açıkladı. Bunun Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik yardım paketi olduğu belirtildi.

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs pandemisinin bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 750 milyar euroluk yardım paketini ve 156 milyar euroluk ek bütçeyi onayladı.

Başbakan Angela Merkel, kendini karantinaya alması nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısına video konferans yoluyla katıldığ.

Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, paketin ana hatlarını açıkladı:

* Yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen 'kara sıfır' (black zero) politikasına son verilecek. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013’ten bu yana ilk kez borçlanacak. 156 milyar euroluk ek bütçe, bu borç üzerinden finanse edilecek.

* Küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca doğrudan 15 biner euro yardım yapılacak.

* Ev sahipleri, koronavirüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyecek kiracıları evden çıkaramayacak.

* İstihdamı korumak için milyarlarca euro harcanacak.

* Almanya Ekonomik İstikrar Fonu (WSF), özellikle daha büyük ve zor şirketler için merkezi araç niteliğinde olacak. Hükümet, WSF’yi şirketlerin kendilerini korumak için kullanabileceği teminat olarak sunacak. Fon, borçlarını ödeyememe riski altında bulunan şirketler için 400 milyar euro değerinde kredi öngörüyor.

* Zor durumdaki Alman şirketlerinin yabancılar tarafından satın alınmaması için fonun bir kısmı doğrudan şirket hisselerini almak için kullanılabilecek. Paket, şirketlerde 100 milyar euroya kadar hisse alınmasına olanak sağlayacak. Bu şekilde şirketlerin yabancılar tarafından devralınması engellenecek.

* Paket ayrıca Alman kamu kalkınma bankası KfW’ye, zor durumdaki şirketlere toplam 100 milyar euroluk kredi fonu ayırıyor. Hükümet, KfW’ye 200 milyar euroyu yönetme yetkisi verecek.

* Bu da bu yıl borcun 356 milyar euroya kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bunu şirketlerin yardım paketinden ne ölçüde yararlanacağı belirleyecek. 356 milyar euroluk borç, GSYİH’nin yaklaşık yüzde 10’una denk gelecek.

* Pendemiyle mücadele için 55 milyar euro ve kısa süreli çalışma ödenekleri için 10 milyar eurodan fazla ödenek tahsis ediliyor.

* Yoğun bakım yatak sayısı, şimdiki seviyenin iki katına çıkarılacak.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, basın toplantısında, “Bu paket, çok sayıda önlemi içeren çok büyük bir paket” dedi.

Koronavirüs krizinin etkisini bastırmak için Berlin’in 'neyi varsa' ortaya koyduğunu söyleyen Scholz, şöyle konuştu:

"156 milyar euro değerindeki ek bütçe, koronavirüsün ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için her şeyi kullanabileceğimizi gösterecek."

Bütçe planlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) bu yıl yaklaşık yüzde 5 azalacağı varsayımı üzerinden yapıldığını aktaran Scholz, firmalara hızlıca ilk desteği sağlamayı istediklerini, ülke vatandaşlarının gelir kaybının en az seviyede tutulmasını sağlayarak gelir kayıplarının telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bu yıl GSYİH'de yaşanacak düşüşün 2008-2009 finansal krizinden daha yüksek olabileceğine işaret etti. 2009'da Almanya ekonomisi yüzde 5.6 daralmıştı.

Koronavirüs krizinden dolayı hiçbir işin kaybolmasını istemediklerini belirten Altmaier, Berlin’in firmaları, kriz süresince istenmeyen şirket devirlerine karşı korumaya hazır olduğunu vurgulayarak ekledi:

"Hatanız olmasın, şirketlerimizi ve işlerimizi korumakta kararlıyız."

Ekonomik kurtarma paketi tasarısı, çarşamba günü federal meclis (Bundestag), cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girecek.