AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatıyor

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatma konusunda siyasi anlaşmaya vardığını belirtti.

Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AB üyesi ülkelerin bugün, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatması konusunda siyasi anlaşmaya varmasından çok memnun oldum. Her iki ülkeyi yürekten kutluyorum. Bu ayrıca Batı Balkanlar’a açık ve net sinyaldir: geleceğiniz AB içinde” diye yazdı.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 24, 2020

AB liderleri, geçen yılın ekim ayında Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamamıştı. Karar, Fransa tarafından veto edilmişti.

Halihazırda Balkanlar bölgesinde Sırbistan ve Karadağ ile katılım müzakereleri yürütülüyor.