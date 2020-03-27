Johnson'ın koronavirüse yakalanmasını duyurmasının ardından, başdanışmanının koşarak 'uzaklaştığı' görüldü

Koronavirüs ile mücadele için ilk başlarda uygulamaya çalıştığı 'sürü bağışıklığı' politikasında çuvallayan ve kendisinin koronavirüs testi de pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, başdanışmanı tarafından da 'terk edildi'. Boris Johnson'ın Brexit politikasının mimarlarından olarak bilinen baş danışman Dominic Cummings, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'nın arka kapısından koşarak uzaklaşırken görüldü.

Boris Johnson's chief adviser Dominic Cummings is seen running out of Downing Street.



Earlier, the prime minister tested positive for coronavirus https://t.co/sLr7wmOzcr pic.twitter.com/d3mMeqDPcG — ITV News (@itvnews) March 27, 2020

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, testinin pozitif çıktığının duyurmasından kısa süre sonra Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.