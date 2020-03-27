İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi

Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 969 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 9 bin 134'e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.