Koronavirüse yakalanan Monaco Prensi iyileşti

Monaco Sarayı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüse yakalandığı 19 Mart’tan bu yana prense eşlik eden doktorların, 2. Albert’in karantinadan çıkmasına izin verdiği belirtilerek, “Prens iyileşti, kendini iyi hissediyor” dendi.

Yakında ailesine katılarak izolasyona evde devam edecek olan 2. Albert’in hükümet ve danışmanlarıyla iletişimi sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Prens 2. Albert’in, Monako halkına izolasyon ve yakın temasları azaltma tedbirlerine titizlikle uyulmasının önemine vurgu yaparak kurallara sıkı uyulmasının koronavirüsün yayılmasını durdurabileceğini söylediği aktarıldı.

62 yaşındaki Monaco Prensi 2. Albert’in, 19 Mart günü koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.