İtalya'da Rus askeri uzmanların yardımıyla kurulan sahra hastanesi hizmete giriyor

İtalya'nın Bergamo kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Rus askeri uzmanların yardımıyla kurulan sahra hastanesinin pazartesi günü hasta kabul etmeye başlayacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bergamo'da kurulan sahra hastanesiyle ilgili açıklamasında, "Pazartesi günü Rus ve İtalyan sağlık ekiplerinin sahra hastanesinde koronavirüs hastalarının kabulüne ve tedavisine başlaması planlanıyor" dedi.

142 hasta kapasiteli sahra hastanesinde 200'den fazla Rus ve İtalyan sağlık personelinin çalışması bekleniyor.

İtalya hükümetinin talebi üzerine geçtiğimiz günlerde başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.

22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.