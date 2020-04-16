Almanya'da 'anayasaya aykırı' karantinaya karşı çıkan kadın avukat, polis tarafından psikiyatri kliniğine yatırıldı

Alman hükümetinin karantina kurallarına karşı ateşli mücadele yürüten bir tıp hukuku uzmanı, 'katiller tarafından hedef alındığından korktuğu' için aradığı polisle münakaşaya girince, bir akıl sağlığı kliniğine kaldırıldı.

Angela Merkel'in başbakanlığındaki hükümetin aldığı önlemlerin 'anayasal düzeni tehdit ettiğine' dair ısrarlı açıklamalar yapan tıp hukuku alanında uzman avukat Beate Bahner, yaşadığı kent Heidelberg'de polisle münakaşaya girmesi üzerine birkaç gün psikiyatri kliniğinde kalmaya zorlandı.

Hükümetin toplanma ve gösteri yasağına meydan okuyarak halka ülke çapında protesto düzenleme çağrısı yaptığı için zaten 'yasadışı eyleme kışkırtmak' suçlamasından polis soruşturması altında olan kadın avukat Beate Bahner, pazar günü kendiliğinden polisi aradı ve bir otoparkta aracının önünün bir otomobil tarafından kesildiğini, otomobilde kendisini indirmek üzere gönderilmiş katillerin bulunuyor olabileceğini anlattı. Ardından olay yerine gelen polislere kendisine zulmedildiğini söyledi.

Kadın avukatın bundan sonra yaşadıklarıyla ilgili kişisel aktarımı, korku filmi esintileri taşıyor.

İnternette yayımlanan ses kaydında "Polis kaba kuvvet kullanarak beni kelepçeleyip yere yatırdı" diyen Bahner, polisler tarafından götürüldüğü psikiyatri kliniğinde bir süre doktorun gelmesini beklediğini belirtirken bunu 'doktorun önce Amerika'nın tepesinden bazı emirler alması gerekmesine' bağladı.

Ardından geceyi Guantanamo gibi yüksek güvenlikli hapishane tarzı bir psikiyatri kliniğinde geçirdiğini dile getiren kadın avukat, tuvalete erişimsiz halde bir odada yerde yatmak zorunda kaldığını söyledi.

Polis ise bambaşka bir hikaye anlattı.

Alman medyasına konuşan polis sözcüsü, Bahner'in çağrısına yanıt veren devriyeye kafası fena halde karışık bir görüntü çizdiğini, bu yüzden polis memurları tarafından kliniğe götürüldüğünü, bu sırada ısrarla direnip bir memura defalarca tekme attığını, nihayetinde Heidelberg Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını aktardı.

Hem polisin hem de bölge savcısının açıklamalarında, bu olayın avukatla hakkında devam eden soruşturmayla ilgisinin olmadığının altı çizildi.

Almanya'da tıp hukuku hakkında bir dizi kitap yayımlamıi tecrübeli bir uzman olarak tanınan kadın avukat, birkaç gün kaldıktan sonra psikiyatri kliniğinden taburcu edildi. Karantinaya sıkı muhalefetinden beri medyada 'korona avukatı' lakabıyla anılır oldu.