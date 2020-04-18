Fransız medyası: İki genç su tedarik sisteminden Versailles Sarayı’na girmeye çalıştı

Le Parisien gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre dün gece iki genç, Kovid-19 pandemisi nedeniyle martın ortasından bu yana kapalı olan Versailles Sarayı’na su tedarik sistemini kullanarak girmeye çalıştı.

Habere göre saraydaki güvenlik görevlileri dün gece yarısı monitörlerde tesisin kanalizasyon sisteminde ilerleyen iki kişinin siluetlerini fark etti.

Konuya yakın bir kaynak, gazeteye demecinde, “Video gözetim kamerasını fark ederek bize doğru döndükleri zaman onları gördük. Daha sonra parka doğru kaçtılar” açıklamasında bulundu.

Polis ekibi ve güvenlik servisinin ajanları olay yerine geldi

Güvenlik görevlileri gördüklerini polise bildirdi. Ardından, araştırma yapmak amacıyla polis devriye ekibi olay yerine intikal etti. Onlarla birlikte sarayın tüm gizli saklı köşelerini iyi bilen güvenlik servisinin ajanları da geldi.

“Sarayın birçok girişi var, fakat hepsi giriş kontrol sistemi ile korunuyor” diyen kaynak, güvenlik sisteminin kontrolünden sonra saray kompleksine herhangi bir noktadan girilmediğinin anlaşıldığını aktardı.

Olay yerine gelen polisler ise kamera kayıtlarını inceledikten sonra saraydaki fıskiyelerin su tedariki için kullanılan büyük kurşun boruların içine iki gencin girdiğini saptadı. Habere göre polis, iki genç ‘maceraperesti’ aramaya devam ediyor.