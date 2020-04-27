'Ağır işte çalışanların ceplerinde daha çok para olmalı' diyen Avusturya Başbakanı'ndan emekçilere vergi indirimi sözü

Koronavirüse karşı evde kalma önlemlerini gevşetmeye başlayan Avusturya hükümeti, ekonomiyi yeniden canlandırma kapsamında emekçilerden daha az, çok uluslu şirketlerden daha fazla vergi alacağını duyurdu.

Muhafazakar eğilimli Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri, ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümetinin Başbakanı Sebastian Kurz, geçen yılın ekonomik hasılasının yüzde 10'una tekabül eden 38 milyar euroluk kurtarma paketi sunması sonrası, yeni mali önlemler açıkladı.

İkinci Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle konuşan Başbakan Kurz, 38 milyar euroluk paketin 14 milyar eurosunu ödediklerini aktararak şunları söyledi:

"İster sağlık çalışanları ister güvenlik güçleri mensupları isterse süpermarket çalışanları veya diğerleri olsun, ağır işlerde çok çalışanların gelecekte cepleri daha dolu olmalı. Bu bir sosyal adalet meselesidir ama aynı zamanda böylesi zor zamanlarda iç tüketimi teşvik etmek de gerekmektedir."

Düşük ve orta gelirlilerin vergilerini düşürmeyi vaat eden Kurz, çok uluslu şiketlere de daha fazla vergi ödemeleri için baskı yapacaklarından söz ederek şöyle devam etti:

"Ulusal ve Avrupa düzeyinde vergi kaçırmanın her türüyle ve büyük şirketlerin adil olmayan vergi pratikleriyle mücadele edeceğiz, çünkü herkes bilhassa da böyle zamanlarda payına düşen adil vergiyi ödemeli."

Avusturya'da özellikle ABD merkezli çok uluslu teknoloji devleri Google ve Facebook gibi şirketlerin dijital reklam gelirlerinden yüzde 5 vergi alınıyor.