Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın bebeği dünyaya geldi

Koronavirüs tedavisinin ardından bu hafta başında göreve dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yakın zamanda nişanlandığı sevgilisi Carrie Symonds’ın bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Başkent Londra'da doğum yapan anneyle ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Johnson'ın ardından Symonds’da da koronavirüs semptomları görülmüş, ancak hızlı bir şekilde iyileşmişti.

Johnson'ın göreve geldiği temmuz ayından beri başbakanlık konutunda birlikte yaşayan çift, şubat ayında bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Kaç çocuğu olduğuna dair sorulara ısrarla yanıt vermekten kaçınan Boris Johnson, daha önce Marina Wheeler ile evliydi. 2018 yılında boşanan çiftin birlikte dört çocuğu bulunuyor.