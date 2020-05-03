Normalleşme adımları atan Almanya'da kiliseler çok sıkı kısıtlamalar eşliğinde cemaate kapılarını açtı

Koronavirüs pandemisine karşı alınan sıkı önlemleri gevşetmeye geçen Avrupa ülkelerinden olan Almanya'da sıra kiliselerin yeniden açılmasına geldi. Altı haftadır ilk kez bugün pazar ayini vesilesiyle açılan kiliselerde, cemaate maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve ilahi söylememe zorunluluğu getirildi.

Almanya'da çoğu altı haftadır kapalı olan kiliseler, bugün pazar ayini için yeniden açıldı. Ancak koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik olarak cemaat maske taktı, sosyal mesafe kurallarına uygun oturdu ve ilahi söylemedi.

Avrupa'nın en büyük kilisesi, Almanya'nın en çok ziyaret edilen anıtı konumundaki Köln Katedrali'nde kilise dostları için özel ayin düzenlendi.

Normalde günde 20 bin ziyaretçi ağırlayan Ortaçağ'dan kalma, Gotik mimari başyapıtı, muazzam yapıdaki özel ayine çalışanlar, koro üyeleri, şiir okuyucular, rahip yardımcısı çocukların davet edilmesiyle sadece 122 kişi katıldı.

Katılımcılar birbirlerine 1.5 metre mesafede dururken, tüm fiziksel temas yasaklandı, dolayısıyla ayinin bir parçası olan iyi niyet dilemek için el sıkışma bölümü atlandı.

Kömünyon alanlar için yere çizgiler çekerek cemaat üyelerinin birbirlerine yaklaşmaları önlendi.

Köln Katedrali haftaiçi bir ayin daha düznleyecek, ama cemaat sayısı yine 122 ile sınırlı kalacak.