Almanya'nın ABD’den savaş uçağı alma planları protesto edildi

İki gösterici Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in maskelerini takarak ellerinde nükleer silah taşıyan F-18 uçağının maketini tuttu.
IPPNW Sözcüsü Angelika Wilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in ordudaki Tornado jetleri yerine yeni savaş uçakları almak istediğini, bu uçaklar arasında 45 adet F-18’in de bulunduğunu belirterek, "Almanya’da bizim ABD’nin nükleer silahlarına ve buna katılmaya ihtiyacımız yok. Bundan dolayı vergi ödeyenler için çok pahalı olan bu savaş uçaklarına da ihtiyacımız yok." dedi.
Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunda eskiyen Tornado jetleri yerine gelecek yıllarda 93 adet Eurofighter ile 45 adet ABD yapımı F-18 satın almayı planladığını belirtmiş ve Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu'nu bilgilendirmişti.
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yetkilileri ise özellikle ABD’den alınacak uçaklara ilişkin Kramp-Karrenbauer'i eleştirmişti.
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