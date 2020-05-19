İspanya, İtalya'dan direkt uçuş yasağını kaldırdı

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenmiş iki ülkesi olan İspanya ile İtalya arasında doğrudan seyahat başlıyor. İspanya, İtalya'dan gelen uçak ve gemilerin 14 günlük karantina şartıyla kabul edileceğini açıkladı.

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan seyahat kısıtlamaları kademeli olarak hafifletilirken, salgından en çok etkilenmiş iki ülke olan İspanya’da ve İtalya arasındaki seyahat tedbirlerinin de gevşetileceği açıklandı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, İspanya doğrudan İtalya’dan gelen kişilere yönelik 11 Mart’tan bu yana yürürlükte olan tedbirleri kaldıracağını duyurdu. Buna göre, İtalya’dan İspanya’ya doğrudan uçuşlar ve gemi seyahatleri başlayabilecek. Ancak seyahat edenlerin, diğer ülkelerden gelenler gibi şimdilik 14 günlük karantinaya uyması gerekecek.