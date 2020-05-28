Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

Merkezi Japonya'da bulunan, çok uluslu otomotiv şirketi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ve 3 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikasını kapatma kararı aldı.

Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak İspanya hükümetine ve sendikalara iletti.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar euroyu aşabilecek kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

#BREAKING Spain says Nissan to shut its Barcelona car plant employing 3,000 people pic.twitter.com/OBAAkDeLdY — AFP news agency (@AFP) May 28, 2020

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Bakanlığın, fabrikayı kapatma kararından üzüntü duyduklarını ilettiği Nissan Motor Company Limited'e, "alternatif aramak için bir çalışma grubu kurulmasını" önerdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Nissan'ın kararının resmi olarak alınmasının ardından fabrikanın kapatılmasıyla ilgili süre ve şartların belirlenmesi için müzakerelerin başlayacağı duyuruldu.

İspanya hükümetinin, gelecek günlerde Katalonya özerk hükümeti, Barselona Belediyesi, Serbest Bölge Müdürlüğü ve sendika yetkilileriyle toplantı yapacağı kaydedildi.

‘Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor’

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak fabrikasını kapatmaması için Nissan'a her türlü destek ve yardımı teklif ettiklerini kaydetti. Laya, "Nissan, Avrupa hükümetlerinin sunduklarına bakmaksızın Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor" dedi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın da Nissan'ın Barselona'daki merkezinin yöneticileriyle gün içerisinde video konferansla bir toplantı yapacağı açıklandı.

Protests at Nissan's Zona Franca factory in Barcelona following the Japanese carmaker's decision to cease operations in Catalonia after 40 years



More: https://t.co/0gZujQtPTp pic.twitter.com/g5kI7mTPOi — Catalan News (@catalannews) May 28, 2020

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'Fabrika çalışanları eylem başlattı'

Diğer yandan Nissan'ın kararının ardından fabrika çalışanlarının hemen eylem başlatarak, Serbest Bölge girişini trafiğe kapattıkları bildirildi.

© REUTERS / ALBERT GEA Nissan çalışanları kapatılması karar verilen fabrikanın önünde eylem yaptı.

Japon medyası son günlerde verdiği haberlerde, Nissan'ın Barselona'daki fabrikasını kapatarak üretimi Renault fabrikalarına kaydırma planı olduğunu yazmıştı.

TV en DIRECTO | Los trabajadores de Nissan concentrados ante la fábrica de Barcelona en protesta por el cierre de la planta queman neumáticos https://t.co/hi35upui9l pic.twitter.com/R0qjTHtOPI — EL PAÍS (@el_pais) May 28, 2020

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İspanyol basınında yer alan haberlerde de Nissan'ın Barselona'daki fabrikasının dolaylı olarak 20 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve kapatılmasının ciddi sorunlar yaratacağı vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomik krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibariyle ekonomide yüzde 13'a varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.