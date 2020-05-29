Yunanistan, 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı: Komşulardan sadece Türkiye yok

Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başlayıp aşamalı normalleşmeye geçen Yunanistan, 15 Haziran itibarıyla Atina ve Selanik havaalanlarına turist gönderebilecek ülkelerin listesini açıkladı.

Yunan hükümeti ilk etapta 29 ülkeden yabancı turistlere kapılarını açmaya karar verdi.

Hangi ülkeler?

Yurttaşları yeni tip koronavirüsle ilgili testten geçirildikten sonra Yunanistan'a alınacak ülkeler şunlar:

Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Hırvatistan, İsrail, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malta, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yeni Zelanda.

Sadece Türkiye eksik

Komşular içinden sadece Türkiye'nin yer almadığı liste, turizm bakanlığının açıklamasına göre, Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Kurumu (EASA) bildirimleri ve ülkelerin epidemiyolojik profilleri temel alınarak hazırlandı.

Atina ile Ankara, Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları çıkarma temelli pek çok alanda gerginlik yaşıyor.

Ekonominin temel direği

23 Mart-4 Mayıs arasını ulusal karantinada geçiren Yunanistan, aşamalı normalleşme döneminde, ekonominin en çok gelir kanyağı getiren turizm sektörünü canlandırmaya odaklanmış durumda.

Ancak turistleri nasıl güvenli şekilde kabul edeceği ve sonrasında turistik faaliyetleri nasıl güvenli şekilde sürdüreceğini çözmek, salgının dirilmesini ve dolayısıyla turizm şalterlerinin yeniden kapanmasını önlemek açısından kritik önemde.

Liste 1 Temmuz'da genişletilecek

15 Haziran itibarıyla yabancı turist kabul edilecek ülkelerin listesinin 1 Temmuz'da genişletileceğini duyuran turizm bakanlığı, 1 Temmuz'da tüm havaalanlarının uluslararası doğrudan uçuşlara açılacağını, epidemiyolojik verilere dayanan değerlendirmelerin sürekli yapılacağını belirtti.

Dün Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat'ta ilkini açıkladığı teyitli vaka sayısının 2906'a, ölü sayısının 175'e ulaştığını duyurmuştu.