Atina’nın merkezinde ABD’deki protestoculara destek gösterisi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ABD’de George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülkenin dört bir yanında protestolara katılan gösterilere destek amacıyla ‘Nefes alamıyorum’ sloganlı miting düzenleniyor.

Şu sıralarda Atina’nın merkezinde toplanan göstericiler, ‘özgürlük - eşitlik - adalet’ sloganlarıyla Floyd davası ve onunla birlikte ABD'deki tüm ırkçı ve cinayetlerin soruşturulmasını talep ediyor.

Gösterinin başladığı Atina’nın merkezine giden yollar kapatılmış durumda. Göstericilerin arasında çocuklu ailelerin ve öğrencilerin olduğu belirtiliyor.

Kalabalık şu anda etrafı polis otobüsleriyle çevrili olan Amerikan Büyükelçiliği’ne doğru ilerliyor.