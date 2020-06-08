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    ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine karşı Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen protesto, 8 Haziran 2020

    ABD'deki George Floyd protestolarının ışığında Fransa'da polis şiddeti dosyası açıldı

    © REUTERS / STEPHANE MAHE
    Avrupa
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    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (70)
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    Fransa Polis Genel Müfettişliği geçen yıl polis memurlarıyla ilgili 1500 şikayet aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron, hükümetten polis etiğinin hızla düzeltilmesini istedi.

    ABD'de George Floyd cinayetinde ve buna yönelik protestolarda tanık olunan polis şiddeti, küresel çapta sorgulanıyor. 

    Tüm dünyada olduğu gibi ırkçılığın ve polis şiddetinin protesto edildiği kitlesel gösterilere sahne olan Fransa'da geçen yıl Sarı Yelekler protestocularının maruz kaldığı polis şiddetiyle ilgili dosya da açıldı.

    Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) geçen yıl polis memurlarıyla ilgili 1500 şikayet aldığını, bunların yarısının sivillere yönelik polis şiddetiyle ilgili olduğunu duyurdu. 

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da pazar günü Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile biraraya gelerek polis şiddeti meselesini ele aldı. 

    Castaner, 'polisin her hatası, aşırılıkçılığı, ırkçı ifadeler dahil her sözünün soruşturulacağı ve cezalandırılacağı' sözünü verdi. 

    Macron, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'ye 2016'da Adama Traore'nin polis gözaltısında ölmesi vakasına yeniden soruşturma açılması,  Castaner'den de polis etiğini düzeltmeye yönelik adımları hızlandırmasını talep etti. 

    Adama Traore vakası neydi?

    Zira Fransa'da cumartesi günü çeşitli şehirlerde en az 23 bin kişinin katıldığı gösterilerde, ABD'deki George Floyd protestolarının ışığında, 2016 yılında 24 yaşındaki Fransız siyah erkek Adama Traore'nin polis gözaltısında ölmesine tekrar dikkat çekildi. Geçen ay bilirkişi raporunun Traore'yi gözaltına alan üç polis memurunu aklayan yönde olmasına atıfla 'Adalet' sloganında birleşildi. Oysa polis memurlarından biri genç erkeğin üzerine bütün vücut ağırlıklarıyla çöktüklerini anlatmıştı. Aile için bağımsız uzmanların hazırladığı rapor da Traore'nin polis memurlarının eylemleri yüzünden öldüğü sonucuna varmıştı.

    Macron'un emriyle saldırdılar

    Sarı Yelekler protestolarına Macron'un emriyle güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu şiddetli çatışmalar yaşanmışken, IGPN de geçen yıl polisten şikayetin dörtte bir oranında arttığını belirtti. 

    Sivillerin dövüldüğü, gaz bombaları ve plastik mermilerle vurulduğu, bu yüzden en az 24'ünün bir gözünü, en az 5'inin bir elini kaybettiği protestolarla ilgili resmi rakamlara göre 2500 gösterici ve 1800 güvenlik gücü mensubu yaralandı.  

    IGPN, kendisine yapılan 1500 şikayetten 310'ununun bununla ilgili olduğunu söyledi.

    Polisten skandal üzerine skandal

    Ocakta emeklilik reformuna karşı ülke çapında düzenlenen protestolarda bir polis kanlar içindeki bir protestocuyu altına almış yumruklarken, bir diğeri bir kadını yere devirirken, bir başkası çok yakın mesafeden plastik mermi ateşlerken görüntülenmişti. 

    Geçen hafta polis memurlarının kendi aralarında ırkçı ve cinsiyetçi söylemle konuştuğu ve polis şiddetinin kurbanlarıyla alay ettiği Facebook'taki özel grup sohbetinin basına sızması da kamuoyunun öfkesinin bir kez daha bilenmesine yol açtı.

    IGPN raporuna göre geçen yılki şikayetlerin yüzde 40'ı protestolardaki polis eylemlerinden, 14'ü gözaltındakilere kötü muameleden, 13'ü kimlik kontrollerinden kaynaklandı. 

    Bugün Fransa İnsan Hakları Ombudsmanı Jacques Toubon da halkın güvenlik güçlerine güveniyle ilgili kriz yaşandığı, güvenlik güçlerinin savaş zihniyetinin tersine çevrilmesi gerektiği uyarısı yaptı. 

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (70)
    Etiketler:
    Christophe Castaner, Edouard Philippe, Emmanuel Macron, Irkçılık, Irkçı, Beyaz, Siyahlara polis şiddeti, Polis şiddeti, George Floyd, Fransa, ABD
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