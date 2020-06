Yunanistan: Türkiye’nin ihlalleri sadece bizim değil, AB’nin de sorunu, AB yanıt verecek

Miçotakis, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılan 5. Delfi Ekonomi Forumu’nda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunan lider şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece Yunanistan-Türkiye sorunu değil, bu aynı zamanda AB-Türkiye sorunu. Yunanistan AB üyesi, güvenlik sorunlarımız AB’nin de sorunu. Sınırlarımızı koruduğumuzda ve savunduğumuzda Avrupa Birliği sınırlarını koruyoruz. Türkiye, Yunanistan’ın egemen haklarını ihlal etmeye çalışırsa sadece Yunanistan’dan yanıt almayacak, eminim Avrupa’dan da yanıt alacak."

Yunanistan’ın, deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda her zaman Türkiye’yle diyaloga hazır olduğunu söyleyen Miçotakis, “Bu sorunu çözüme kavuşturabileceğimize yönelik ortak mutabakata vardıktan sonra her zaman sorunu Lahey Uluslararası Mahkeme’ye taşıma fırsatı var, ama bunu her zaman uluslararası hukuka tam saygı kapsamında yapmalıyız. Şimdi gambot diplomasisi zamanı değil, bu tür mantık eski çağlara ait” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki karmaşıklığın devam ettiğini dile getiren Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye son aylarda özellikle de Libya’yla deniz alanlarının sınırlandırılması anlaşmasında son derece kışkırtıcıydı. Biz bu anlaşmayı kesinlikle geçersiz sayıyoruz, hiçbir gücü yok. Diğer yandan Yunanistan, tamamen uluslararası hukuka ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uygun olarak İtalya ile deniz alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı. Biz sorunları böyle çözüyoruz."