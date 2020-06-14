Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa tarihinden hiçbir ismi silmeyecek, heykelleri sökmeyecektir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika ve İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde heykellere yapılan saldırılara ilişkin, "Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir. Fransa hiçbir eserini unutmayacaktır. Fransa heykelleri sökmeyecektir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgına ilişkin, "Yaşanan sorunlardan tüm dersleri çıkarmak istiyorum" ifadesini kullanan Macron, ülkenin birçok alanda bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini belirtti.

Macron, ülkede salgından ekonomik olarak etkilenen sektörler için 500 milyar euro kaynak kullandıklarını kaydetti.

Emmanu Macron, yarından itibaren Avrupa içerisinde seyahatin serbest olacağını ve salgının kontrol altında olduğu Avrupa dışı ülkelerine 1 Temmuz'dan itibaren gidilebileceğini bildirdi.

'Fransa hiçbir eserini unutmayacak'

Macron, ülkede insanların isimleri ve ten renkleri dolayısıyla hak ettiklerini elde edemediğini belirtti.

"Irkçılığı, Yahudi karşıtlığını ve ayrımcılığı kabul etmeyiz. Bu konuda güçlü kararlar alınacak" ifadesini kullanan Macron, ırkçılığa, Yahudi karşıtlığı ve ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin Fransız tarihinin hatalı şekilde yeniden yazılmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Macron, ABD'de siyah George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika ve İngiltere'de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere yapılan saldırılara ilişkin, "Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir. Fransa hiçbir eserini unutmayacaktır. Fransa heykelleri sökmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.