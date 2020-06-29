Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz’da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

Petsas, 'Yeni normaller' kapsamında ' 1 Temmuz'da ‘son adımın atılacağını’ ve tüm havaalanlarını uluslararası uçuşlara açacağını da söyledi.

1 Temmuz'da gemilerin ve yatların da Yunan limanlarına yanaşmasına izin verileceği belirtildi.