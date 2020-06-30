DSÖ: Avrupa alkol tüketiminde dünya lideri

DSÖ’nün ‘Avrupa bölgesinde alkol ürünlerinin fiyat tespiti’ raporunda, Avrupa’nın dünya alkol tüketiminde zirvede yer aldığı belirtildi.

Raporda, DSÖ Avrupa Ofisi’nin bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili araştırmaya da yer veriliyor. Araştırmada, Rusya dahil Avrupa ülkelerindeki fiyatlandırma politikalarının alkol tüketimi üzerindeki etkisi analiz ediliyor.

Raporda, “Alkol, alkol tüketimi açısından dünyada ilk sırada yer alan bölgedeki sağlık, sakatlık ve erken ölümün ana nedenlerinden biri. Bu yük öncelikle çalışma çağındaki insanların sırtına biniyor” ifadesine yer verildi.

Avrupa bölgesinde, 25-29 yaş grubundaki her 4 ölümden birinin sebebi olarak alkol gösteriliyor. Alkol ayrıca 15-49 yaş grubu için önde gelen risk faktörü.

Soruna acil çözümün bulunması talep edilen raporda, “Bu, ekonomik kalkınmaya engel olan bir faktör. Alkol, toplum üzerinde ek bir mali yük ve sağlık sistemleri ve ceza adaleti üzerindeki etkileri genellikle alkol vergilerinden elde edilen faydaların çok üzerine çıkıyor” dendi.

“Avrupa bölgesindeki toplam alkol tüketim göstergelerinin en azından önümüzdeki 10 yıl boyunca değişmeyeceği” tahminine yer verilen raporda, “Ama yine de üye ülkelerin elinde bu alanda birkaç etkili düzenleme seçeneği var” diye kaydediliyor.