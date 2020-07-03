Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını duyurdu.
Buna göre, Macaristan, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacak.
Ayrıca, İngiltere de Türkiye'yi karantinadan muaf tutacağını açıklamıştı.
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını duyurdu.
Buna göre, Macaristan, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacak.
Ayrıca, İngiltere de Türkiye'yi karantinadan muaf tutacağını açıklamıştı.
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