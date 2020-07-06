Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nden Ayasofya açıklaması: Cesaret edemezler, oyun oynuyorlar

Yunanistan Ortodoks Kilisesi Lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronymos, Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmeye cesaret edemeyeceğini, sadece konu üzerinden oyun oynadığını söyledi.

Yunanistan Mesogeios televizyonunda Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili soru karşısında, “Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması ihtimaliyle ilgili eleştiriler konusunda, “Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir. Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir” ifadelerini kullanmıştı.