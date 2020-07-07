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    Meşhur İtalyan bürokrasisine baltayı indiren Başbakan Conte: Tüm reformların anası sayesinde korona krizinden çıkacağız

    © AFP 2020 / HANDOUT
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007071042405895-meshur-italyan-burokrasisine-baltayi-indiren-basbakan-conte-tum-reformlarin-anasi-sayesinde-korona/

    Dünya Bankası endeksine göre 'Avrupa'nın en kötüsü' olan bürokrasi mekanizmasını basitleştirmeye yönelik önlemler paketi, haftalar süren müzakerelerin ardından İtalyan hükümeti tarafından kabul edildi. Taslağı 'tüm reformların anası' diye niteleyen Başbakan Conte, bu sayede 'koronavirüs yüzünden çöken ekonomiyi ayağa kaldıracaklarını' söyledi.

    Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, zaten içinde bulunduğu ekonomik krizin koronavirüs pandemisiyle katmerlenmesi karşısında, büyümenin önündeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen bürokrasiye baltayı indiriyor. 

    Dünya Bankası endeksine göre 'Avrupa'nın en kötüsü' olan bürokrasi mekanizmasını basitleştirmeye yönelik önlemler paketi, haftalar süren müzakerelerin ardından İtalyan hükümeti tarafından kabul edildi. 

    Dün gece geç saatlere dek süren kabine toplantısında geçici versiyonu kabul edilen taslağın son ayrıntıları gelecek günlerde netleşecek. Ardından parlamentodan 60 gün içinde onay alma sınavına girilecek.

    Henüz yolun sonunun gözükmemiş olmasına rağmen taslağı 'tüm reformların anası' diye niteleyen Başbakan Giuseppe Conte, bunun 'koronavirüs yüzünden çöken ekonomiyi ayağa kaldırmaya yardım edeceğini' vurguladı. 

    Sadeleştirme adı altında denetim mekanizması ortadan kalkıyor

    174 sayfalık taslağı gördüğünü duyuran Reuters haber ajansı, paketin kamu ihalelerinin kısmen kaldırılmasından 5G mobil altyapısı dahil dijitalleşmenin artırılmasına, şirketlerin sermaye artırımının kolaylaştırılmasından kamu yetkililerinin cezai sorumluluklarının azaltılmasına dek pek çok alanı kapsadığını belirtti. 

    AB'nin ekonomik fonlarından faydalanmak için sunulacak planın temel taşı

    Gazetecileri bilgilendiren Başbakan Conte, AB'nin koronavirüsün vurduğu üye ülkelere tahsis edeceği ekonomik canlandırma fonlarından faydalanmak için eylülde Avrupa Komisyonu'na sunmak zorunda oldukları Ekonomik Toparlanma Planı'nın temelini bu paketin oluşturacağını söyledi. 

    Conte: Övünün

    Conte kendisi gibi tüm İtalya'nın da bu kararnameyle ve getireceği sonuçlarla övünmesi gerektiğini söyledi. 

    İhalede yolsuzluğu yasallaştırma endişesi yarattı

    Kararnamenin ilk etapta 12 ay yürürlükte kalacak önlemlerinin yolsuzluğu tırmandırma potansiyeli bakımından en tartışmalı yönleri şunlar: Kamu kuruluşlarının kamu ihalesi açmaya gerek kalmadan küçük çaplı iş projeleri dağıtmasına imkan veriyor, 5.2 milyon euroya kadar varan büyük projelerde işlemleri büyük oranda basitleştiriyor, görevi kötüye kullanmanın tanımını daraltarak kamu yetkililerinin soruşturulmasını zorlaştırıyor.

    Bu da yetkililerin projeleri daha sonra yasalara aykırı bulunması halinde kendilerine soruşturma açılacağı korkusuyla imzalamaktan kaçınmalarını önlemekle gerekçelendirildi. 

    Conte: Bürokrat değil yürütme hesap verecek

    Conte bu paketle yasalar karşısında projeyi getiren yürütmenin projeyi imzalayan bürokrattan daha fazla sorumlu tutulacağı açıklamasını getirdi.

    130 altyapı yatırımına başlanacak

    Paketi 'devrim' diye niteleyen hukuk profesörlüğünden gelme başbakan, geçen yıl GSYİH'nin yüzde 2.3'ünü oluşturan kamu yatırımlarının oranının gelecek 4 yılda yüzde 3'e çıkacağını da vaat etti. Conte'nin sunduğu yeni kurallara göre başlayacak 130 altyapı yatırımı listesinde yüksek hızlı tren ağının tüm İtalya'yı sarmasını sağlayacak yeni bağlantılar dikkat çekti.  

    İtalya'nın bürokrasiyle bitmeyen mücadelesi

    İtalya'da gelmiş geçmiş tüm hükümetler bürokrasiyi budama çabasına girdi, hatta 2010 yılında Sadeleştirme Bakanı Roberto Calderoli 375 bin düzenlemeyi yasa kitaplarından kaldırdığını söyledi, ama yurttaşlar ve şirketler hiçbir fark göremediklerini belirtti.  

    İş kurma, vergi ödeme ve sözleşme yapıp uygulamayı zorlaştıran bürokratik engelleri değerlendiren Dünya Bankası 2020 İş Yapmayı Kolaylaştırma Araştırması'nda İtalya 58. sıraya düşerek Avrupa ülkeleri arasında açık farkla sonuncu oldu. 

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