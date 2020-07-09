Litvanya’da RT yasaklandı

Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, ülkedeki beş Russia Today (RT) TV kanalının yayınını yasakladı.

Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu Başkanı, Sputnik’e verdiği demecinde RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD ve RT Documentary’nin ülkede yasaklandığını söyledi.

Haziran ayında, Letonya da 7 RT kanalının yayınını durdurmuştu. Yasaklama kararına sebep olarak, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Dmitriy Kiselev’in bu kanalların sahibi olması gösterilmişti. Bununla birlikte Kisilev’in RT ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Kiselev, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı’nın başında yer alıyor.

RT’nin Genel Yayın Yönetmeni, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer almayan Margarita Simonyan, RT ve ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı iki farklı şirket ve bununla ilgili bilgi uzun zamandır biliniyor ve herkesin erişebileceği şekilde internette bulunuyor.

Bir süre önce Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da RT’nin yayınını yasaklama olasılığını araştırdıklarını belirtmişti.