Gürcistan Patrikhanesi, Ayasofya'nın camiye dönüştürme fikrinden endişeli

Gürcistan Patrikhanesi’nin açıklamasında, “Bugün Ayasofya’nın tarafsız alan olarak bırakılması akıllıca bir hareket olur” dendi.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiğini kaydedilen açıklamada, “İnsanoğlunun birçok küresel sorunla karşı karşıya olduğu bir dönemde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında iyi ilişkileri sürdürmek ve güçlendirmek çok önemli” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye tarafının Gürcistan Patrikhanesi’nin bu çağrısını iç işlerine müdahale olarak görmeyeceği, Hristiyanlar için kutsal olan yerlerden birisiyle ilgili endişelerinin ifadesi olarak göreceği umudu dile getirildi.