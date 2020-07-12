Ayasofya kararına Vatikan'dan ilk yorum

Ayasofya'nın Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülmesi kararı sonrası Vatikan'dan ilk tepki geldi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinde, "Aklım İstanbul'da. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.
Following Friday's decision by the Turkish government to turn the former Greek Orthodox Cathedral and Basilica of Hagia Sophia in Istanbul into a mosque, Pope Francis at Angelus today:— Catholic Sat (@CatholicSat) July 12, 2020
"I think about Hagia Sophia, and I am greatly saddened." pic.twitter.com/M2ZNal3YCF
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)