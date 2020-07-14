Dünya Ermenileri ruhani liderinden Ayasofya kararına kınama

Dünya Ermenileri ruhani lideri II. Karekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının tek taraflı olduğunu ve Türkiye'deki azınlıkların haklarını ihlal ettiğini savundu.

II. Karekin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın statüsünü müzeden camiye çevirme kararını üzüntüyle öğrendik. Hristiyan kurumların, kilise liderlerinin ve siyasi liderlerin çağrılarına rağmen Türk hükümeti, tek taraflı ve kınanacak bir karar alarak bu ülkedeki ulusal azınlıkların haklarını ihlal etti" dedi.

Ayasofya'nın sadece kültürel ve tarihi değer olmadığını, aynı zamanda siyasi ve manevi önem taşıdığını kaydeden II. Karekin, "Ayasofya, medeniyetler çatışmasının değil, işbirliğinin ve insanlığın birliğinin sembolü" diye ekledi.