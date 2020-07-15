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    Almanya'da Hessen Emniyet Müdürü'nden 'NSU 2.0' istifası

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    Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch, Almanya'da göçmen kökenli tanınmış isimlere ve eyalet milletvekillerine tehdit mektubu gönderilmesi olayında ihmali olduğu suçlamasının ardından istifa etti.

    Geçen hafta Sol Parti Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Janine Wissler ve Berlin'de yaşayan Türk komedyen İdil Baydar'ın "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubu almaları Hessen Emniyet Müdürlüğünde aşırı sağcı polislerin varlığını gündeme getirdi.

    Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, yaptığı açıklamada Münch'ün istifasının işleme konulduğunu belirterek yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    Beuth polislerin görev ve yetkileri dışında emniyet bilgisayarlarından kişilerin özel bilgilerine erişimleri konusunun özel bir birim tarafından soruşturulacağını ifade etti.

    Emniyet Müdürü Münch, emniyete ait bilgisayarlardan polislerin Wisslere ait bilgileri sorguladığını öğrenmesine rağmen zamanında bunu üst makamlara iletmemekle suçlanıyor.

    Alman medyasında yer alan haberlerde ise tehdit mektuplarının emniyet müdürlüğüne ait bilgisayarlardan gönderildiği iddia ediliyor.

    Hessen Emniyet Müdürlüğünün aşırı sağ problemi

    Hessen Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerin daha önce Türk kökenli Alman avukat Seda Başay Yıldız ve ailesine ait adres ve diğer bilgileri aldıkları ve bunları aşırı sağcı gruplara ilettikleri ortaya çıkmıştı.

    Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Yıldız da 2018 ve 2019 yıllarında "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içerikli mektuplar almıştı.

    Yapılan soruşturma kapsamında mektuplar gönderilmeden kısa bir süre önce Frankfurt'taki bir karakolun bilgisayarından avukatın bilgisayarına girilip özel bilgilerin çalındığı tespit edilmişti.

    Mektupların ardından inceleme başlatan Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı, 40 polis hakkında aşırı sağ saikli suçlarla ilişkileri oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, 5 polis açığa alınmıştı.

    Ancak aradan geçen iki yıla rağmen suçlular tespit edilmedi.

    Etiketler:
    Göç, Hessen, Almanya
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