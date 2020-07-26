Nantes Katedralini kundakladığını itiraf eden sığınmacı: Pişmanım

Fransa'nın gotik mimari şaheserlerinden birini kundaklamaktan gözaltına alınan 39 yaşındaki Ruandalı sığınmacı, suçunu itiraf ederek pişmanlık ifade etti.

Fransa Paris'teki Notre Dame'da restorasyon sırasında yangın çıkmasından sonra Nantes'daki Saint-Pierre-et-Saint-Paul'ün kundaklamasının şokunu yaşarken, 15. yüzyıldan kalma Gotik katedralde gönüllü çalışan bir sığınmacı bilerek yangın çıkardığını itiraf etti.

Yangının ertesi günü gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ruandalı sığınmacının yeniden yakalandığını açıklayan Nantes Savcısı Pierre Sennes, zanlının yangın çıkararak zarara ve yıkıma neden olmakla suçlandığını, hakkında 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezası istendiğini duyurdu.

Sennes "Soruşturma yargıcına verdiği ilk ifadede katedralin üç yerinde -ana org, küçük org ve elektrik paneli- yangın çıkardığını itiraf etti" dedi.

Yangında girişi büyük zarar gören katedralin 17. yüzyıldan kalma orgu ve vitraylı camları mahvoldu.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki Ruandalı sığınmacının, 18 Temmuz'da çıkan yangından önceki gün katedrali kilitlemekle görevli gönüllü olduğu öğrenildi.

Sığınmacının avukatı Quentin Chabert, müvekkilinin eyleminden pişman olduğunu ve yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti.

100 itfaiyeci alevlerin Gotik mimari şaheserinin ana yapısını yok etmesini zorlukla önlerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex itfaiyeciler için teşekkür mesajı paylaşmıştı.