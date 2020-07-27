İsviçre'nin açtığı insani ticaret kanalından İran'a ilaç satan bir şirket, ilk resmi nakliyatı gerçekleştirdi

ABD yaptırımları yüzünden koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi donanıma ulaşması bile sekteye uğrayan İran'a gıda ve ilaç ulaştırmak için ocak ayında denenmeye başlanan İsviçre İnsani Ticaret Düzenlemesi'nin (SHTA) ilk resmi işlemi gerçekleştirildi.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), bir İsviçre ilaç şirketinin SHTA aracılığıyla İran'la ilk resmi işlemi tamamladığını duyurdu.

SECO'dan yapılan açıklamada "SHTA'nın operasyonelliğinin ilerlediğini, şimdiden bir dizi şirketin (İran'la ticaret başvurusunun) onaylandığını, bunu başka şirketlerin de takip edeceğini vurgulamak isteriz. Yeni işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecektir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında İran'la nükleer anlaşmadan çekilip İran'a dayattığı çok ağır yaptırım rejimi kağıt üzerinde gıda, ilaç ve diğer insani tedariki kapsamıyor. Ama Trump yaptırımları, petrol satışlarından nakliyat ve finansa dek hemen her faaliyeti kapsadığından, yabancı bankaların çoğu İran'la insani anlaşmalar dahil hiçbir konuda iş yapmıyor.

SECO'nun açıklamasında İran'a nakliyat yapan İsviçreli ilaç şirketinin adı ve satışın değeri belirtilmedi, sadece tekrarlanan kan nakillerinin neden olduğu aşırı demir yükünü tedavi etmek için kullanılan bir kanser ilacının sözkonusu olduğu kaydedildi.

Ocak ayında Cenevre merkezli banka BCP ile ilaç devi Novartis'in dahil olduğu pilot anlaşmayla İran'a 2.3 milyon euro değerinde kanser tedavisi ve organ naklinde kullanılan ilaç nakledilmişti.