Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde Kovid-19 tespit edildi

Norveç'te kruvaziyer gemilerle yolcu ve yük taşımacılığı yapan Hurtigruten şirketine ait 'Roald Amundsen' isimli gemide görevli 33 personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 120 personelin test sonuçlarının negatif olduğu aktarılırken, 5 personele ise yeniden test yapılacağı açıklandı.

Hurtigruten, testi pozitif çıkan personel de dahil olmak üzere 158 personelin tamamında herhangi bir semptom görülmediğini ifade etti.

Şirket, personelinde Kovid-19 tespit edilen geminin Tromsö kentinde demirli olduğunu ve karantinaya alındığını açıkladı. Hurtigruten, test sonuçlarından önce tüm yolcuların gemiden ayrıldığını ve son 3 hafta içinde 380 yolcunun gemide bulunduğunu dile getirdi.

Tromsö'nun kıdemli doktoru Kathrine Kristoffersen, açıklamasında gemide bulunan tüm yolcuların kendilerini 10 gün boyunca karantina altına alması gerektiğini duyurdu.