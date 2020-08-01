Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde Kovid-19 tespit edildi

Norveç'te kruvaziyer gemilerle yolcu ve yük taşımacılığı yapan Hurtigruten şirketine ait 'Roald Amundsen' isimli gemide görevli 33 personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 120 personelin test sonuçlarının negatif olduğu aktarılırken, 5 personele ise yeniden test yapılacağı açıklandı.
Hurtigruten, testi pozitif çıkan personel de dahil olmak üzere 158 personelin tamamında herhangi bir semptom görülmediğini ifade etti.
Şirket, personelinde Kovid-19 tespit edilen geminin Tromsö kentinde demirli olduğunu ve karantinaya alındığını açıkladı. Hurtigruten, test sonuçlarından önce tüm yolcuların gemiden ayrıldığını ve son 3 hafta içinde 380 yolcunun gemide bulunduğunu dile getirdi.
Tromsö'nun kıdemli doktoru Kathrine Kristoffersen, açıklamasında gemide bulunan tüm yolcuların kendilerini 10 gün boyunca karantina altına alması gerektiğini duyurdu.
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