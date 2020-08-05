Instagram, TikTok benzeri uygulaması Reels'i kullanıma sundu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticaret savaşı kapsamında, TikTok dahil Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamakla tehdit ederken, Facebook bünyesindeki Instagram, TikTok benzeri Reels özelliğini kullanıma açtı.

Uzun süredir Brezilya’da iOS ve Android için aktif olarak test edilen Reels, an itibariyle 50 ülkede kullanılabilecek. Reels, kullanıcıların 'Instagram Kamera' içerisinde 15 saniyeye kadar kısa videolar çekmesine ve bunlara efektler ile müzikler ekleyebilmesini sağlıyor.

Reels ve TikTok arasındaki çok fazla benzerlik görünürken, Facebook'un yeni özelliğiyle, TikTok hayranlarını hedeflemek istediği konuşuluyor.

Reels'i TikTok'tan farklı kılan şey ise kullanıcıların içeriği her yerde paylaşmalarını sağlaması. Reels ile kullanıcılar çektiği videoları direkt mesaj yoluyla arkadaşlarına özel olarak gönderilebilecek veya ana sayfalarında paylaşılabilecek.

Instagram'ın ürün gelişme başkan yardımcısı Vishal Shah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Hikayeler' formatını ilk olarak SnapChat ile ortaya attıklarını belirterek, "Kısa biçimli videoları TikTok icat etmedi. Ancak onlar da harika işler çıkardılar ve sanırım biz de esinlendik. Ama sonra bunu alıp Instagram'a farklı bir şekilde entegre etmek istedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı. Microsoft, 3 Ağustos Pazartesi günü, Çinli ‘ByteDance’ şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerin başarılı olması durumunda TikTok’un Amerikalı kullanıcılarının verileri ABD’de depolanacak.