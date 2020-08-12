Minsk’te yüzlerce gösterici bir araya geldi: Kadınlar ellerinde çiçeklerle ön saflarda yer aldı

Belarus’un başkenti Minsk’te, Uruçye metro istasyonunun yakınında yüzlerce göstericinin bir araya geldiği bildirildi.

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Minsk’teki Uruçye metro istasyonunun yakınında yüzlerce gösterici bir araya geldi.

Göstericilerin oluşturduğu safların en önünde ellerinde çiçeklerle kadınlar yer alıyor. Kadınlar kolluk kuvvetlerinin göstericilere yönelik eylemlerine tepki ve göstericilerle dayanışma göstermek için bugün Minsk’in merkezinde izinsiz yürüyüşe katılmıştı.

Oradan geçen araç sürücüleri ise göstericilere korna çalarak destek veriyor.

Göstericilerin toplandığı yerin yakınında bulunan çevik kuvvet mensupları, yalnızca olup bitenleri takip ediyor ve göstericilere müdahale etmiyor.

Minsk’te yüzlerce gösterici bir araya geldi: Kadınlar ellerinde çiçeklerle ön saflarda yer aldıhttps://t.co/4vct6E53AF pic.twitter.com/CIz3opTJcI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2020

Belarus sağlık çalışanlarından şiddete karşı protesto

Sputnik muhabiri, Minsk’te ayrıca yaklaşık 200 sağlık çalışanının ülkede yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için toplandıklarını bildirdi. Göstericilerin Belarus Devlet Tıp Üniversitesi’nin yakınında toplandıkları, çoğu beyaz giysiler giyen eylemcilerin dayanışma zinciri oluşturdukları, ellerinde ‘Doktorlar Şiddete Karşı’ pankartları ve çiçekler tuttukları belirtildi.

Belarus sağlık çalışanlarından şiddete karşı protestohttps://t.co/jkQIiNRYPb pic.twitter.com/ufPBF4jRC1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2020

​Göstericilerin yanına Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik gelerek konuşmayı önerdi, ancak göstericiler bakanla birlikte gitmeyi reddetti. Sağlık çalışanlarının bulundukları bulvarın diğer tarafındaysa yüzlerce vatandaş zincir oluşturarak göstericilere destek verdi.

Sputnik muhabiri, sağlık çalışanlarının eyleminin olaysız olarak sona erdiğini, kolluk kuvvetlerinin gösteriye müdahale etmediklerini ve kimseyi gözaltına almadıklarını aktardı.